الرعاية الصحية: عيادة لعلاج الألم بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إضافة جديدة للخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وهى عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تقدم عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولى، 10 خدمات متنوعة للمرضى، تشمل علاج آلام (الظهر والرقبة، الصداع الناتج عن الحزام النارى، الصداع النصفى والعنقودى، الانزلاق الغضروفى، خشونة الفقرات والمفاصل، روماتيزم العضلات، الآلام الناتجة عن عرق النسا، الآلام الناتجة عن ضيق القناة العصبية، الآلام المصاحبة للأورام والعلاج الكيماوى، الآلام المصاحبة لالتهاب العصب الخامس).

وأضافت الهيئة، أنه تعمل عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولى باستخدام أحدث التقنيات غيرالجراحية، منها التردد الحرارى وحقن جذور الأعصاب المسببة للألم، لافتة إلى إتاحة الكشف بعيادة علاج الألم يوم الأربعاء من كل أسبوع عن طريق جواب الإحالة من أقرب مركز أو وحدة طب أسرة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل عن طريق الإتصال مجانا بمركز الاتصال الآلى للمنظومة 15344 لحجز موعد الكشف.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الكرنك الدولى، لافتا إلى أنها ضمن المستشفيات التابعة للهيئة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بجودة عالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر.

وتابع السبكى: أنه تولى الدولة اهتماما كبيرا بالصعيد، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات، ومن أهمها مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك لإحداث طفرة تنموية والارتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدا فى هذا الصدد أن الأقصر أصبح لديها نظام صحى قوى وهو التأمين الصحى الشامل الذى أحدث تحول فى القطاع الطبى يضاهى أكبر نظم الصحة العالمية.