التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطنى للقراءة للموسم الثانى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المشروع الوطنى للقراءة، مشروع ثقافى تنافسى، يستهدف توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة؛ التى تمكنهم من تحصيل المعرفـة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويتوافق مع أجندة التطوير الخاصة بالوزارة.

وقالت الوزارة إن هذا المشروع يرتكز على أربعة أبعاد رئيسية، وهى: التنافس المعرفى فى القراءة بين طلبة المدارس، والمدونة الماسية التى يتنافس فيها طلاب الجامعات فى القراءة، والمعلم المثقف؛ حيث يتنافس المعلمون فى القراءة، والمؤسسة التنويرية؛ وفيها تتنافس المؤسسات المجتمعية.

ومن جهتها، قالت الأستاذة إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة إن المشروع يهدف إلى إحداث نهضة فى القراءة وجعلها أولوية لدى فئات المجتمع، مع تحقيق الاستدامة المعرفية التى تضع مصر فى المكانة اللائقة التى تستحقها بين الدول.

وأكدت رئيس قطاع الخدمات والأنشطة أن المشروع الوطنى للقراءة يستهدف تحقيق تنمية الوعى بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال الناشئة من مفاتيح الابتكار عـبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة، وتعزيز الحس الوطنى والشعور بالانتماء ودعم القيم الوطنيـة والإنسانية، وإثراء البيئة الثقافية فى المدارس والمعاهد والجامعات، وتحقيق التسامح، وقبول الآخر، فضلا عن تشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة.

وأشارت إلى أن المشروع الوطنى للقراءة هو مشروع تنافسى مستدام مدته 10 أعوام، يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، موضحة أن التصفيات النهائية للمنافسة على "الطالب المثقف" و"المعلم المثقف" تتم بالتنسيق مع مديرى عموم الشئون التنفيذية وموجهى عموم المكتبات وموجهى عموم اللغة العربية بالمديريات التعليمية.

ومن جانبه، قال الأستاذ هشام السنجرى مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمى فرع مصر وشمال أفريقيا، إن البعد الأول للمشروع معنى ب"الطالب المثقف" من طلاب جمهورية مصر العربية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى من جميع مدارس الجمهورية.

وأشار الأستاذ هشام السنجرى إلى أنه شارك العام الماضى 3 مليون و500 ألف مشارك فى الأبعاد الأربعة للمسابقة وتضاعف العدد هذا العام وسيتم الإعلان عنه فى الحفل الختامى، موضحا أن الفئة الأولى فى مسابقة "المعلم المثقف" تستهدف الطلاب من الصف الأول إلى الثالث الابتدائى، والفئة الثانية من الصف الرابع إلى السادس الابتدائى، والفئة الثالثة من الصف الأول وحتى الثالث الإعدادى، والفئة الرابعة من الصف الأول وحتى الثالث الثانوى، حيث يتنافس الطلاب على قراءة 30 كتاب طبقا لاختيارهم، وتتدرج صفحات هذه الكتب لتبدأ من 10 صفحات وتنتهى عند 85 صفحة كحد أدنى.

وأوضح أنه يتم التحكيم فى المرحلة الأولى على مستوى المدرسة لاختيار الأول على كل فئة، ثم ينتقل للمرحلة التالية وهى على مستوى الإدارة التعليمية لتختار الإدارة الأول من كل فئة وبالتالى تقوم الإدارة بترشيح 4 طلاب يمثلون ال 4 فئات إلى المديرية التعليمية، ويتم التحكيم بينهم طبقا لآليات واحدة ومحددة ودليل المشروع المعتمد ومصفوفة تحكيم يقوم بالتدريب عليها خبراء مؤسسة البحث العلمى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ لاختيار الخمس الأوائل على كل فئة ممن يشاركون فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، ثم تأتى المرحلة الخامسة وهى ترتيب الفائزين من الأول وحتى العاشر، ويحصل الفائز بالمركز الأول فى مسابقة "الطالب المثقف" على جائزة قدرها مليون جنيه، بالإضافة إلى كأس الطالب المثقف وشهادة تقدير وميدالية، ثم تتدرج الجوائز حيث يحصل الأول من كل فئة على جائزة قدرها 500 ألف جنيه، ويحصل الفائز من الثانى إلى الخامس على جائزة قدرها 50 ألف جنيه وميدالية وشهادة تقدير، بالإضافة إلى دعوة كل الفائزين إلى زيارة أكبر المكتبات العالمية.

وأضاف مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمى فرع مصر وشمال أفريقيا، إن البعد الثانى معنى بمسابقة "المعلم المثقف" وهى موجهة لجميع معلمى مصر والإخصائيين حيث يقرأ كل مشارك 30 كتاب مناسب لمستوى المعلم بدون تحديد صفحات، ويتم التحكيم على مستوى المدرسة لترشيح الأول ثم الإدارة التعليمية ثم المديرية التعليمية وتقوم كل مديرية بترشيح أعلى 3 معلمين للتصفيات النهائية حيث يحصل الفائز الأول على جائزة قدرها مليون جنيه، و500 ألف جنيه للفائز الثانى، و250 ألف جنيه للفائز الثالث ومن الرابع إلى العاشر يتم منح جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

تم خلال فعاليات التصفيات النهائية تكريم المعلمين الفائزين فى تصفيات "المعلم المثقف" و"الطالب المثقف" من المديريات التعليمية على مستوى المحافظات.

حضر فعاليات التصفيات النهائية للمشروع عدد من مسئولى قطاع الخدمات والأنشطة ومؤسسة البحث العلمى الإماراتية وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.