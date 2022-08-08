الأرصاد: طقس غدا شديد الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.. والعظمة بالقاهرة تسجل 35...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 07:26 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس التي تشهدها المدن المصرية، غدًا الثلاثاء، والتي تكون حارة رطبة نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأيضًا العاصمة، مضيفة أنه ستكون شديدة الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلًا على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على باقي الأنحاء.

وقالت الهيئة العامة عبر بيان رسمي لها، إن غدًا الثلاثاء، الموافق 9 أغسطس لعام 2022، يشهد ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارًا، ويزيد ذلك من الشعور بحرارة الطقس عن المتوقع، بدرجات تتراوح بين 2 إلى 4 مئوية.

وتُسجل العاصمة 35 درجة مئوية، كما يسودها شبورة مائية خفيفة وأجواء مشمسة، مع نشاط رياح أحيانًا في المساء، وكذلك الوجه البحري، حيث يشهدان طقس حار رطب نهارًا، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا.

وأكدت الهيئة العامة على أن السواحل الشمالية الغربية والشرقية وكذلك وسط سيناء، تشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح وغيوم جزئية، وأيضًا نشاط رياح أحيانًا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى منطقتي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تشهد نشاط رياح أحيانًا وغيوم جزئية، بالإضافة إلى هطول أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين، بنسبة حدوث 30%.

فيما تشهد منطقة شمال الصعيد أجواء مشمسة ونشاط رياح أحيانًا، بينما يسود جنوب الصعيد غيوم جزئية، وأيضًا نشاط رياح أحيانًا، حسبما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.