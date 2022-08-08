محافظ الوادى الجديد يبحث خطة تطوير قرية بغداد بباريس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بقرية بغداد بمركز باريس، اليوم الإثنين، فى حضور حنان مجدى نائب المحافظ وإيهاب جاد المشرف العام على قطاع باريس وعبد الناصر صالح رئيس المركز والقيادات التنفيذية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة تشغيل المنشآت التى تم الانتهاء من تجهيزها مثل بيت ثقافة بغداد ومبنى التضامن الاجتماعى ودخولها الخدمة، وتأثيث دار المناسبات ودعم خدمات الصرف الصحى بالقرية وغيرها من قرى المركز، وتوفير العمالة اللازمة لافتتاح وتشغيل مكتبة الطفل لخدمة أهالى القرية.
وأكد توفير الخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين والتركيز على المقومات المتميزة بالقرية وخاصة المشروعات الاستثمارية الزراعية والتنموية.
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