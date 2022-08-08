وزير الزراعة يبحث مع محافظ الغربية توفير الأراضى لمشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الإثنين، دكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لبحث عددًا من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وسبل دفع المشروعات الزراعية فى الغربية سواء فى مجال الإنتاج الزراعى أو الثروة الحيوانية والداجنة وأيضا مراكز تجميع الألبان حيث تعتبر محافظة الغربية من المحافظات الزراعية والتى تشتهر بزراعة كافة المحاصيل الزراعية والبستانية بالإضافة إلى وجود العديد من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى على أرضها.





كما بحثا أيضا توفير قطع الأراضى وتسهيل إجراءات تخصيصها لمشروعات النفع العام ولاسيما إقامة محطات الصرف الصحى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى لتطوير الريف المصرى. حضر اللقاء دكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة وبعض قيادات محافظة الغربية.

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