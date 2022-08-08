الخطوط الجوية التونسية: إلغاء رحلات إلى مالى لعدم توفر الوقود

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخطوط التونسية - فى بيان - أنه تم إلغاء الرحلات المبرمجة أيام 6 و9 و11 أغسطس الجارى إلى باماكو بسبب عدم توفر الوقود بعاصمة مالى، مؤكدة أنها سعت لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الإشكال الخارج عن نطاقها.

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