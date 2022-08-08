تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 3.3 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قيام الفرق الطبية العاملة ضمن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 3 مليون و308 ألف سيدة حتى الآن، منذ انطلاق فاعليات المبادرة فى فبراير 2020.





وأفادت مديرية الصحة فى بيانها اليوم، أن الفرق الطبية تقوم بتقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والزيارات المنزلية، والعيادات الطبية المتنقلة، بالإضافة لتقديم الخدمة الطبية بمراكز الإحالة بمستشفيات المحافظة، والتى تشمل ههيا المركزى وفاقوس النموذجى، والأحرار التعليمى، للفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وإجراء عمليات جراحية لاستئصال أورام الثدى، وتقديم العلاج اللازم. وتستهدف المبادرة الفحص الطبى لجميع السيدات بمدن وقرى محافظة الشرقية، من عمر 18 فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة «من 18: 25 عام، ومن 25: 35 عام، وأكثر من 35 عام»، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من «أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات»، وذلك بعد تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوفير المستلزمات الطبية بها، مع الحرص على خصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، بالإضافة لتقديم التثقيف الصحى والتوعية بأعراض الإصابة بأورام الثدى، والعوامل التى تزيد من فرصة الإصابة بأورام الثدى، وكيفية تجنبها، وطرق الفحص الذاتى للثدى، ومواعيد إعادة الفحص بالمبادرة، وغيرها.

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