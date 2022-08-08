افصل واسمع.. خريطة الحركة المرورية والطرق البديلة وأماكن الجراجات الخالية

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء حافظ ببرنامج افصل واسمع عبر الراديو 9090، أشار صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور (القاهرة)، شدد على ضرورة نشر الخدمات المرورية بكافة محاور القاهرة.

ونوه صابر إلى أنه تم تعيين خدمات مرورية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والتى ينتج عنها بعض الأعطال فى السيارات، والتى تؤثر على الحركة المرورية.

كما أكد صابر أن اللواء محمد عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بنشر الخدمات المرورية لكافة محاور الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بنطاق قطاعات الطرق السريعة والصحراوية والدائرى.

وفى نطاق محافظة الجيزة تم الدفع بسيارات الانتشار السريع، بإشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات.

كما تم نشر الخدمات المرورية بنطاق محافظة بورسعيد برئاسة العميد محمد عوض التل، مدير إدارة مرور بورسعيد، لاستيعاب الحركة المرورية من المحافظات المجاورة خلال الذروة المسائية.

وأشار صابر إلى أن محافظات الوجه البحرى التى تشهد بعض الأحجام هى محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الكثافات المرورية تتركز فى محور أبو قير، وبعض الأحجام فى منطقة الكورنيش بنطاق شارع خالد بن الوليد، بالإضافة إلى كثافات بمحور القناة المتجه لكورنيش الإسكندرية، داعيا إلى سلوك محور المحمودية الجديد، وزمن الوصول المقرر من 20 إلى 25 دقيقة.

ونوه صابر إلى وجود بعض الأحجام فى محافظة الغربية وتحديدا فى مدينة طنطا، القادم من شارع للمتجه إلى ميدان المحطة، حيث يفضل سلوك محور طه الحكيم.

وفى القليوبية أوضح صابر أن هناك بعض الكثافات فى الطريق القادم من محطة مترو شبرا الخيمة، حيث يفضل سلوك محور بنها الحر لكل المتجه إلى الأقاليم.

وعن الحركة المرورية على الطرق الدائرية، أشار صابر إلى أن محور 26 يوليو يعمل بشكل طبيعى، بالإضافة إلى كافة قطاعات الدائرى.

وعن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى وجود كثافات بشارع الجامعة المتجه إلى ميدان الجيزة وفيصل والهرم، حيث يفضل سلوك شارع السودان.

أما عن الحركة المرورية لمحافظة القاهرة، فقال صابر إن هناك كثافات بمنطقة وسط البلد وتحديدا فى العتبة والموسكى، داعيا إلى سلوك نفق الأزهر للمتجه إلى صلاح سالم ومدينة نصر.

كما نوه إلى وجود كثافات بمحور صلاح سالم، حيث دعا إلى سلوك محور النصر، كما يشهد أعلى كوبرى الحدائق بعض الأحجام للمتجه إلى الفنجرى، حيث نصح صابر بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر بتجنب سلوك كوبرى 6 أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، داعيا إلى سلوك كبارى "الجلاء، والساحل، والجامعىة".

أما عن خدمة الجراجات، فنوه صابر أن جراج التحرير به 480 جراج خالى، والعتبة 329 مكان خال، وجراج عمر مكرم 190، وجراج الأوبرا 419 مكان خال.