سامح شكري يستقبل نائب وزير خارجية كازخستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 06:28 مساءً - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، نائب وزير خارجية كازخستان "أديل تورسونوف"، وذلك بمقر وزارة الخارجية للتباحث حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذا الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقة الصداقة التي تجمعها بكازاخستان، حيث نحتفل هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما تباحثا حول أهمية دفع علاقات التعاون بين مصر وكازاخستان في مختلف المجالات، متابعة للاتصال الهاتفي الذي تم بين رئيسي البلدين في فبراير 2022.

وأعرب الوزير شكري كذلك عن تقديره لدور كازاخستان في تدشين مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا "سيكا"، والذي يهدف إلى تشكيل صيغة جديدة لتعزيز الثقة وضمان الأمن والاستقرار في آسيا، وللتعاون في مجالات محاربة الإرهاب، ومكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ونزعها بشكل كامل.

ومن جانبه، أكد نائب وزير خارجية كازخستان على الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات مع مصر والدور المصري المحوري الهام في المنطقة، كما استعرض التحضير لقمة السيكا المقبلة التي تترأسها كازخستان.