عاجل.. السيسى يتابع جهود جهاز الخدمة الوطنية فى مجال توطين الصناعة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع اللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحضور المهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويدى إليكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدى إليكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويدى إليكتريك.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لجهود جهاز الخدمة الوطنية فى مجال توطين الصناعة".

ووجه الرئيس السيسى، بتعزيز عملية توطين الصناعة بجميع مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازى من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

كما وجه الرئيس بالتوسع فى استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصة تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظرا لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص فى توطين الصناعة، خاصة فى قطاعات المشروعات التنموية الكبرى، بما فى ذلك أجهزة الرى الحديثة، بما يساهم فى تعظيم قيمة المكون المحلى فى تلك الصناعة، ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية.

كما تم عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم فى المياه والزراعة الذكية، والتى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التى تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الرى.

واتصالا بالزراعة واستصلاح الأراضى، تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك فى إطار المشروع القومى للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين فى مختلف المحافظات، وذلك بالشراكة مع الخبرات العالمية التى تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.