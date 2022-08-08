بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة السلوم بتكلفة 177 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ مطروح، فى بيان اليوم، إن الجهاز التنفيذى يسعى لتوصيل خدمات البنية التحتية لجميع أبناء مطروح، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى استمرار جهود المحافظة فى مد المرافق الأساسية وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين للتيسير عليهم.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، أن المشروع يتكون من 4 محطات رفع، وشبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطة معالجة، بمدة تنفيذ 18 شهرًا، وتنفيذ شركة التعمير والإسكان للمرافق إحدى الشركات التابعة لوزارة الإسكان، وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين بكافة الأنحاء.
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