شكرى يعرب عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التى تجمعها بكازخستان

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التى تجمعها بكازخستان، حيث يحتفل البلدان هذا العام بمرور ثلاثين عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكرى اليوم مع نائب وزير خارجية كازخستان "أديل تورسونوف" بمقر وزارة الخارجية. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول أهمية دفع علاقات التعاون بين مصر وكازاخستان فى مختلف المجالات، متابعة للاتصال الهاتفى الذى تم بين رئيسى البلدين فى فبراير 2022. كما عبر الوزير شكرى كذلك عن تقديره لدور كازاخستان فى تدشين مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا "سيكا"، والذى يهدف إلى تشكيل صيغة جديدة لتعزيز الثقة وضمان الأمن والاستقرار فى آسيا، وللتعاون فى مجالات محاربة الإرهاب، ومكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات، وتعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ونزعها بشكل كامل. من جانبه، أكد نائب وزير خارجية كازخستان على الأهمية التى توليها بلاده للعلاقات مع مصر والدور المصرى المحورى المهم فى المنطقة. كما استعرض التحضير لقمة "السيكا" المقبلة التى تترأسها كازخستان.

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