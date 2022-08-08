رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 وكيفية تقديم التظلم وما هي الرسوم المقررة لكل مادة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الماضي، فيتطلع بعض طلاب الثانوية العامة إلي البحث عن رابط تظلمات الثانوية العام 2022 وذلك لوجود شعور لديهم باستحقاق لبعض الدرجات، فقد أعلن السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة اليوم الإثنين الموافق 8/8/2022 من أجل مراجعة شكاوى بعض الطلاب بشأن نتيجتهم التي حصلوا عليها بعد مرور (48) ساعة فقط من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وقد أعلن السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن نتيجة التنسيق والحد الأدنى للمرحلة الأولي للقبول في الكليات لعام 2022 في وقت سابق، واليوم بتم إتاحة رابط تظلمات الثانوية العامة لعام 2022 والذي سيتم تنازل تفاصيله خلال السطور القليلة القادمة، كما سيتم تناول خطوات إجراء التظلمات وما هي الخطوات التالية بعد قبول التظلم وسيتم أيضاَ ذكر الرسوم المقررة للتظلم علي المادة الواحدة.

ما هو رابط تظلمات الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه تم فتح باب التظلمات لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة وذلك إلكترونيا من خلال تفعيل رابط التظلمات بوزارة التربية والتعليم، وقد أوضح السيد الوزير أن فتح باب التظلمات اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 8/8/2022 ولمدة (15) يوم من خلال الخطوات القليلة القادمة:

قم بالدخول إلي رابط التظلمات المتاح علي موقع وزارة التربية والتعليم.

سيتم تحديد الموعد الذي سيتم فيه مراجعة المادة التي ترغب في التظلم بها.

قم بسداد الرسوم المقررة وهي (300) جنيهاً مصرياً للمادة الواحدة.

يتم سداد الرسوم في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال المنافذ المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

ضوابط وإجراءات التظلم للثانوية العامةِ لعام 2022

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعض الضوابط الهامة بعد قبول الطلب الخاص بالتظلمات وهي كالتالي:

ضرورة حضور الطالب مع وليّ أمره فقط إلي مقر التقدير المركزي ودون اصطحاب مدرس المادة.

ضرورة الحضور في التوقيت المحدد له حيث إن التأخير سيعرض الطالب إلي ضياع حقه في التظلم مرة أخرى.

إحضار صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب ووليّ أمره علي أن تكون سارية الصلاحية.

يتم إطلاع الطالب على صورة “البابل شيت” ونموذج الإجابة الخاص بالمادة.

بعدها يقوم الطالب بمراجعة التظليل الخاص بالإجابات التي قام بها في المادة وبعدها التوقيع عليه.

وفي حالة وجود درجات للطالب في مادة ماي يتم إضافة الدرجات بعد الاعتماد من السيد وزير التربية والتعليم أو نائب نائب رئيس عام الامتحانات وتنظيم الأعمال الخاصة باللجان الإدارية ولجان النظام والمراقبة المعين، وبهذا نكون قد اتممنا شرح تفاصيل رابط تظلمات الثانوية العام 2022 متمنين لكافة طلابنا بالتوفيق والسداد.