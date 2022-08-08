نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم في الجامعات الاهليه الجديدة للعام الدراسي 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة منذ بضعة أيام، انهارت آمال بعض الطلبة في الالتحاق بما يناسب رغباتهم من كليات، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم في الجامعات الاهليه للعام الدراسي 2022-2023، وذلك حتى نهاية سبتمبر القادم، وسوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال التفاصيل التي تهمكم عن هذه الجامعات فتابعونا.

الجامعات الاهليه

أشارت وزارة التعليم العالي في بيان لها أن التقديم في الجامعات الأهليه متاح للطلبة المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بنفس القواعد الخاصة بالقبول والالتحاق التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والاهلية، وشددت الوزارة على الطلبة ضرورة الالتزام بجميع الشروط الخاصة بالتقديم.

شروط التقديم في الجامعات الاهليه

يمكن للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من تعليم أزهري ومدارس متفوقين ومدارس النيل، وكذلك الحاصلين على شهادات أجنبية ممنوحة من داخل مصر أو خارجها، وذلك تبعا للقواعد المعادلة المعمول بها.

متاح التقديم للحاصلين على شهادات الثانوية الفنية في بعض البرامج تبعا للقواعد الخاصة بالحاصلين على هذه الشهادات.

التقديم في الجامعات الاهليه

يتم الدخول إلى الرابط الخاص بالتقديم على الجامعات الاهلية.

يضغط الطالب على أيقونة إنشاء حساب.

يدخل الطالب البريد الإلكتروني الخاص به.

يتم كتابة كلمة المرور وتأكيدها.

يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي والعنوان ورقم الهاتف والمحافظة.

يتم حفظ البيانات.

ينتقل الطالب إلى الصفحة الخاصة بالرغبات.

يحدد الطالب اسم الجامعة والتخصص الذي يرغب في دراسته.

يتم الضغط على زر إضافة.

يختار الطالب حفظ وخروج.

اختبار القبول للدخول إلى الجامعات الاهليه

يمكن اعتبار الامتحان الخاص بالتقدم والقبول واحدا من أهم مزايا منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة التي تقوم الجامعات الاهلية الجديدة بطرحها، حيث تهدف هذه الاختبارات والتي يتم عقدها بشكل إلكتروني بشكل كامل، لقياس قدرة الطالب ومدى ملاءمة سمات الطالب المعرفية والعقلية لنوعية الدراسة التي يرغب في الالتحاق بها، وهو الأمر الذي يجعل من نجاح الطالب في البرنامج الذي سيتم الالتحاق به مؤكدا بشكل أكبر.

تنقسم الاختبارات إلى قسمين :

الاختبار الأول

وهو مخصص للطالب حسب المجال الذي يتقدم له، حيث يتم تطوير اختبار معرفي مخصص لكل طالب، لقياس القدرات المعرفية في المواد الدراسية التي قام بدراستها خلال الأعوام الدراسية السابقة، على سبيل المثال عند تقدم الطالب لكلية الهندسة او الحوسبة يتم تركيز الاختبار على المعارف الرياضية والفيزيائية وهكذا، وتعقد هذه الاختبارات إما في مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات أو اون لاين من المنزل ولكن بمراقبة كامل.

الاختبار الثاني

وهو اختبار دولي يقوم بقياس المهارات العقلية، وكذلك التفكير النقدي للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس المهارات الخاصة بحل المشكلات ومهارات الإبداع، ويعتبر من أكثر الاختبارات اهمية لتوجيه الطالب إلى نوعية الدراسة التي تتناسب مع قدراته

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض كل ما يهمكم عن التقديم في الجامعات الاهليه 2022 ورابط التقديم بها، وكذلك الاختبارات التي يتم عقدها للطلبة.