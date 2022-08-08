لتعزيز التعاون الأمني .. محمود توفيق يستقبل وزير الداخلية الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 05:28 مساءً - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطيني الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمنى رفيع المستوى.

وقد تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين ، كما أعرب الوزير الضيف عن سعادته بزيارة القاهرة وتقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة السلطة الفلسطينية فى شتى المجالات ، كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة في مجال تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية في عدد من المجالات الشرطية .. حيث أشاد باهتمام وزارة الداخلية المصرية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشرى مما جعل معاهدها التدريبية وجهةً رئيسيةً للكوادر الأمنية العربية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

وقد أعرب محمود توفيق - وزير الداخلية خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة ، والتي تأتى في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين ، كما أكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية لمواجهة ما يعترضها من تحديات ، انطلاقا من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية.

كما أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي، فى إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والاستقرار فى كافة الدول الشقيقة.