وزير الداخلية خلال استقباله نظيره الفلسطيني: ملتزمون بتقديم كل الدعم لشرطة بلادكم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 05:27 مساءً - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطيني، الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمنى رفيع المستوى.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين.

كما أعرب الوزير الضيف عن سعادته بزيارة القاهرة ، وتقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة السلطة الفلسطينية فى شتى المجالات.

كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمنى مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة فى مجال تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية فى عدد من المجالات الشرطية .

حيث أشاد باهتمام وزارة الداخلية المصرية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشرى مما جعل معاهدها التدريبية وجهةً رئيسيةً للكوادر الأمنية العربية الراغبة فى الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

وأعرب محمود توفيق - وزير الداخلية خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة ، والتى تأتى فى إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التى تربط بين شعبى وحكومتي البلدين.

كما أكد على إلتزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية لمواجهة ما يعترضها من تحديات ، إنطلاقاً من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية.

ورحب وزير الداخلية ، بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمنى مع الجانب الفلسطيني واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لإستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم فى مجالات العمل الشرطي.

وذلك فى إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة الدول الشقيقة.