«النقل» تنفى وجود أى حساب للوزير على «فيسبوك»

جدة - نرمين السيد - وأشار البيان الى ان الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخصه، وأن الوزارة غير مسؤولة عما ينشر بهذه الحسابات المزيفة من أخبار وأن أى تصريحات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التى تدعى أنها صفحة المهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير. وأن أخبار وتصريحات المهندس كامل الوزير يتم نشرها مع أخبار وزارة النقل عبر صفحة وزارة النقل الرسمية على "فيسبوك" (https://www.facebook.com/MinistryTransportation) والموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة (https://mot.gov.eg/#/Home) فقط.

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