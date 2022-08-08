رئيس نادى قضاة مصر يهنئ المستشار محمد بكر بتولى مهام منصبه

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء نواب رئيس قضايا الدولة المستشارين أحمد فكرى الأمين العام، وهانى محمد على نائب الرئيس رئيس المكتب الفنى، وخالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة. تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين نادى قضاة مصر ونادى مستشارى قضايا الدولة والهيئة. وأعرب المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، عن شكره إلى المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الهيئة على العمل بشكل متكامل مع جميع قضاة مصر الأجلاء لحماية الحق والمال العام ومقدرات الوطن.

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