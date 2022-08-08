افتتاح فعاليات الملتقى النوعى الأول «الجامعات والطلبة الجدد.. مستقبل مشترك»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم، وعبداللطيف المناوى العضو المنتدب ورئيس التحرير، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من أساتذة الجامعات، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وفى بداية كلمته، أكد الوزير، أن دعم القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالى حقق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعى فى كل ربوع الوطن، وهو ما يدفعنا لبذل مزيد من الجهد من أجل تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.

ولفت الوزير، إلى تزايد عدد السكان ببعض دول العالم، ومن بينها مصر حيث تخطى عدد سكانها 100 مليون نسمة، مؤكدًا أن القوة السكانية فى مصر إذا تم استغلالها جيدًا ستكون قوة تصديرية كبيرة خاصة إذا تم تعليم وتدريب الطلاب بشكل متميز على مهارات القرن الحادى والعشرين، موضحًا اعتدال الهرم السكانى فى مصر، والذى تمثل فيه فئة الشباب قاعدة الهرم، مؤكدًا أن هناك قفزات سريعة بالصناعة والتكنولوجيا، تتطلب تأهيل طلابنا وتطوير مناهجنا، لمواكبة هذه التطورات.

وأضاف أنه من المتوقع خلال عام 2025 اختفاء 85 مليون وظيفة حول العالم، فضلاً عن تغيير 40% من الخبرات والجدارات، موضحًا زيادة الطلب على وظائف محددة فى المستقبل كوظائف محلل البيانات، وإخصائى ذكاء اصطناعى، وإخصائى بيانات ضخمة، وإخصائى تسويق رقمى، ومحلل أمن البيانات، مشيرًا إلى انخفاض الطلب على وظائف أخرى مثل: مدخل البيانات، المحاسبين والمراجعين، موظف المخازن وتسجيل الأرصدة، موظف خدمة العملاء، عمال التجميع بالمصانع، والسكرتارية الإدارية والتنفيذية.

ونوه إلى أهم المهارات المطلوبة فى عام 2025 وهى: التفكير التحليلى والابتكار، حل المشكلات المعقدة، التفكير النقدى والتحليل، الإبداع والأصالة والمبادرة، القيادة والتأثير الاجتماعى، المرونة وتحمل الضغوط، واستخدام ومراقبة التكنولوجيا والتحكم فيها، مشيرًا إلى أن معظم المهارات المطلوبة حالياً مهارات إلكترونية، لافتًا إلى أنه فى المستقبل سيزيد الاعتماد على "الذكاء المعزز" وهو مزيج من الذكاء الإنسانى والذكاء الاصطناعى.

واستعرض استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بعناصر منظومة التعليم العالى وهى: الطالب، البنية التحتية، البيئة التعليمية، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى، مشيرًا إلى أن التعليم يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن المشروعات القومية بالوزارة فى عهد الرئيس السيسى بلغ عددها 902 مشروع بتكلفة 179 مليار جنيه تتنوع ما بين إنشاء جامعات أهلية، وحكومية، وتكنولوجية، ومعاهد تكنولوجية، ومستشفيات جامعية، ومراكز ومعاهد بحثية، وبنية تحتية معلوماتية.

ولفت الوزير إلى التطور الكبير الذى شهدته الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة الماضية، فضلاً عن إنشاء أربع جامعات أهلية ذكية بدأت الدراسة بها بالفعل خلال العامين الماضيين وهم جامعات: الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة، طبقاً لأحدث التجهيزات والمعامل الطبية والهندسية.

وحول الجامعات التكنولوجية، أشار د.عبدالغفار إلى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية فى المرحلة الأولى، والتى بدأت الدراسة بها بالفعل وهى جامعات: القاهرة الجديدة التكنولوجية، وبنى سويف التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية تشمل 7 جامعات وهى: "جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو" – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط".

وأوضح الوزير أن العام الدراسى المقبل 2022-2023 سيشهد بدء الدراسة ب 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية، وهى جامعات: "أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، قنا الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية".

كما أشار إلى افتتاح أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الماضية، وهى: مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر، التى تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التى تستضيف فرع جامعة كوفنترى البريطانية، ومؤسسة جلوبال التى تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر والتى تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتى "لندن، وسط لانكشاير"، مؤكدًا أن تلك الجامعات تضم برامج دراسية متميزة ومطلوبة فى سوق العمل بالداخل والخارج كهندسة الحاسب الآلى، وهندسة الطيران، والجرافيك، وفن التصوير، والموسيقى الاحترافية، والتصميم الداخلى، وغيرها من البرامج التى تتوافق ورغبات الطلاب فى المستقبل.

وفى ختام كلمته، أكد الوزير أن جميع المجهودات السابقة هى نتاج عمل جماعى ضخم، وهو ما انعكس على منظومة التعليم العالى فى مصر التى حصدت العديد من الإشادات الدولية، والتى تمثلت فى إدراج 24 جامعة مصرية بالتصنيفات الدولية للجامعات، وزيادة عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

شارك فى فعاليات الملتقى ممثلى الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، وفروع الجامعات الأجنبية، وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة، ونخبة من خبراء التعليم والتربويين، والبرلمانيين، وعدد من الطلاب وأولياء الأمور.

جدير بالذكر، أن الملتقى يستهدف أن يكون منصة أخرى من منصات العمل العام الإعلامى الذى تقوم بتقديم إنجازات الدولة المصرية بكل مهنية ومصداقية، وخاصة التعليم العالى والبحث العلمى، وتعريف الطلاب المقبلين على التقديم للالتحاق بالجامعات بالتحولات المذهلة فى مجال تأسيس وتجهيز الجامعات الجديدة، وتعزيز الكفاءة القائمة وفق إستراتيجية معلنة ومتكاملة، وكذا تعريفهم بالكليات والبرامج الجديدة والآفاق الوطنية المستقبلية فى العمل والتعليم، وبناء المعرفة والقدرات.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى يتضمن عدة جلسات، حول "السياسة العامة للدولة فى مجال التعليم العالى.. احتياجات المجتمع واتجاهات المستقبل"، و"الهيكل الجامعى المصرى وقدرته على مواكبة اتجاهات العصر والمنافسة الداخلية والخارجية فى التعليم العالى"، و"عصف ذهنى حول كيفية تغيير واقع التعليم الجامعى فى مجالات البرامج التعليمية والبحوث وتنمية المجتمع والتفاعل مع التطورات العالمية المقبلة".