الطب البيطرى بالأقصر يتابع مجزرى أسنا العمومى ووادى النسيم الألى للدواجن

جدة - نرمين السيد - قامت لجان المرور والمتابعة على المجازر وأعمال لجان التحصينات للحملة القومية الثانية بتكثيف التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة الأقصر، وذلك عبر لجنة برئاسة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة للمرور على مجزر أسنا العمومى لمتابعة أعمال الذبح ووادى النسيم الألى للدواجن وإعداد تقرير عن رفع كفاءة المجازر





كما قامت اللجنة بالمرور ومعاينة مجزر وادى النسيم الألى للدواجن عقب فترة التوقف للصيانة ورفع كفاءة المجزر، وتم التأكد من جاهزية المجزر للعمل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية القائمين عليه. ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج الأورام بالصعيد تقديم خدمات علاجية متنوعة خلال أسبوع لـ11 ألفا و791 مريضا من محاربى السرطان. وقال الدكتور هانى حسين المدير العام للمستشفى، إن المستشفى قدم خدمات علاجية لعدد من المرضى تجاوز الـ11 ألف مريض"، منوها بأن أطقم العمل بالمستشفى تسابق الزمن وتعمل بكفاءة وهمة عالية من أجل تقديم أفضل رعاية للمترددين على المستشفى، وفى سبيل القضاء على أية قوائم انتظار لتقديم الخدمة العلاجية لكافة المرضى من جميع محافظات الصعيد. ومن جهته، أشاد محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة "شفاء الأورمان" بالإحصائيات الخاصة بنسب العلاج وتقديم الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة لمرضى الأورام.

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