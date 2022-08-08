محافظ بنى سويف يبحث التوسع فى إنشاء كرافانات لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، مع وفد من أعضاء نوادى "الليونز" العالمية، إنشاء كرافانات لذوى الهمم، ضمن المبادرة التى أطلقها محافظ بى سويف منذ مارس 2021، وتم خلالها إنشاء 4 كرافانات فى (بنى سويف، الفشن، الواسطى وناصر)، وذلك بالشراكة مع المجتمع المدنى وفى مقدمتهم نوادى "الليونز".





وأكد محافظ بنى سويف، فى تصريح اليوم الاثنين، أهمية ودور المشاركة المجتمعية بجانب عمل الدولة لتوفير الوقت والمجهود، وتوفير الخدمات الحيوية بشكل أسرع من مياه أو صرف صحى وغيرها، مع أهمية المتابعة والمحافظة على تلك الممتلكات. من جانبه، أعرب وفد "الليونز" عن شكرهم لمحافظ بنى سويف على ما يبذله من مجهودات للمحافظة، موضحين أنه سيتم بذل المزيد من الجهد لاستكمال التعاون من خلال قوافل الخير والقوافل الطبية ووصلات المياه والصرف الصحى طبقا لمتطلبات المحافظة.

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