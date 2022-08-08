وزير الداخلية يستقبل نظيره الفلسطينى لتطوير الشراكة الأمنية

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين، كما أعرب الوزير الضيف عن سعادته بزيارة القاهرة وتقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة السلطة الفلسطينية فى شتى المجالات.

كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمنى مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة فى مجال تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية فى عدد من المجالات الشرطية.

كما أشاد باهتمام وزارة الداخلية المصرية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشرى مما جعل معاهدها التدريبية وجهة رئيسية للكوادر الأمنية العربية الراغبة فى الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

وقد أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطينى للقاهرة، والتى تأتى فى إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التى تربط بين شعبى وحكومتى البلدين.

كما أكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية لمواجهة ما يعترضها من تحديات، إنطلاقا من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية.

كما أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمنى مع الجانب الفلسطينى واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم فى مجالات العمل الشرطى، فى إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والاستقرار فى كافة الدول الشقيقة.