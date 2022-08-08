وزيرا التعليم والبيئة يشهدان إطلاق أكبر برنامج تدريبى حول قضايا تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية لإطلاق أكبر برنامج تدريبى وتوعوى حول مفاهيم قضايا التغيرات المناخية ToT.

والبرنامج يعقد فى الفترة من 8 إلى 11 أغسطس الجارى، وذلك من خلال حقيبتين تدريبيتين إحداهما للمعلمين، والأخرى للمديرين، تحت عنوان: دعم مهارات المعلمين والمديرين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية، فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة.

وبحسب بيان صحفى، أعرب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن سعادته للمشاركة فى هذا الحدث الهام بشأن واحدة من أهم القضايا التى تهم الإنسانية، وتؤثر على حاضر ومستقبل هذا الكوكب حيث المنشأ والحياة، وهى قضية "التغيرات المناخية"، متابعا: "نحاول معا فى إطار من التعاون المشترك، إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة فى إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء".

وأكد شوقى، أن المستقبل المشرق للأجيال القادمة لن يتحقق إلا بتضافر جميع الجهود فى مختلف القطاعات، آخذين فى الاعتبار أن هذه القضية تتجاوز حدود المحلية، لما لها من أبعاد عالمية، وتاريخية، إذ تنعكس عليها ممارسات الأجيال السابقة، وتبنى عليها النتائج التى ستحصدها الأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق، فقد جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمجتمع الدولى لعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "COP27" بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر 2022.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه التزاما من جميع أجهزة الدولة بتنظيم هذا المؤتمر على الوجه الأكمل، تعمل جميع المؤسسات الحكومية المحلية والدولية، والمنظمات غير الحكومية على استمرار التنسيق الكامل، والتعاون البناء فيما بينها، من أجل تحقيق أهداف المؤتمر، وخروجه فى أفضل صورة، مستطردا: "تأسيسا على ذلك فإننا نؤكد على أن الوزارة شريك رئيس، وفاعل، مع جميع الأطراف ذات الصلة فى كل قضايا المجتمع، لا سيما قضية التغيرات المناخية".

وأشار إلى أن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه الوزارة هو تنمية وعى الطلاب بهذه القضية المحورية، من خلال تنمية وعى المعلم والمدير، لذا توجهت تلك الحقيبة إليهم كفئة مستهدفة كخطوة نحو تحقيق الأهداف النهائية للحقيبة، والتى تتلخص فى بناء أجيال تعمل على حماية البيئة، والتحكم فى التغيرات المناخية، من أجل حماية حقوق الأجيال القادمة، وإيمانا بأن التوعية بقضايا التغير المناخى، وزيادة المعارف حولها، وتغيير السلوكيات التى تحافظ على البيئة والمناخ، لا تقتصر على مجموعة من التدريبات، وبرامج التوعية التى نجتمع بشأنها اليوم، لذا فقد تم تضمينها أيضا داخل مناهج التعليم الجديدة 2.0، فى ضوء رؤية مصر 2030، فى مجالى التعليم والتنمية المستدامة.

وفى ختام كلمته، قدم الدكتور طارق شوقى، الشكر لجميع الشركاء الذين عملوا على إخراج هذه الحقيبة إلى النور، والزملاء الذين قاموا على صياغتها وتطويرها من العاملين بوزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والأكاديمية المهنية للمعلمين التى قامت بمراجعة واعتماد الحقيبة التدريبية، إلى جانب الدعم الشامل المقدم من منظمة اليونيسيف، وذلك فى إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية دمج الموضوعات البيئية خصوصا التغيرات المناخية التى أصبحت من أهم القضايا البيئية على الساحة العالمية، مشيرة إلى أنه تم البدء فى العمل على دمج المصطلحات البيئية داخل المناهج التعليمية منذ ثلاثة أعوام بالتعاون مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لوزير التربية والتعليم على تعاونه وإيمانه بأهمية دمج المصطلحات البيئية داخل المناهج التعليمية لخلق جيل واع قادر على مواجهة التغيرات المناخية التى أصبحت تؤثر على جميع مناحى الحياة، كما تقدمت الوزيرة بالشكر للقائمين على مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق اتفاقيات ريو "CB3" لمجهوداتهم، ولمنظمة اليونيسيف وللبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وأعربت وزيرة البيئة، عن سعادتها بإطلاق الحملة التوعوية التى تستهدف حوالى 350 ألف معلم ومعلمة من أجل دمج مفهوم التغيرات المناخية داخل المواد الدراسية كلا فيما يخصه، وخاصة قبل إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية.

وقدمت ياسمين فؤاد، خلال مراسم إطلاق الحملة نبذة مختصرة ومبسطة عن مفهوم التغيرات المناخية، موضحة أنها عبارة عن الارتفاع والانخفاض فى درجات الحرارة فى غير أوقاتها نتيجة للتصرفات غير الصحيحة للإنسان كزيادة الإنبعاثات، عدم ترشيد المياه، التعامل بشكل خاطئ مع المخلفات، وغيرها من الأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، هطول الأمطار بشدة فى غير أوقاتها بشكل كثيف مما يشكل ضغط على البنية التحتية للدول التى لا تستطيع استيعاب كل هذا الكم، وهو ما دفع الدولة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم ربط كل موضوع بيئى بمادة دراسية فمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن ربطها بمادة العلوم، وإرتفاع منسوب سطح البحر يمكن ربطه بالجغرافيا، كما يمكن ربط موضوع المخلفات بمادة الكيمياء.

ومن جهته، قال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن الحقيبة التدريبية تتضمن مناقشة مفاهيم البيئة، وقضايا المناخ الرئيسة، مثل "التغيرات المناخية، والتنوع البيولوجى، والاستدامة البيئية"، وما تتضمنه من معلومات، ومعارف فرعية، حيث تشمل هذه الحقيبة – إضافة إلى المعلومات المجردة - تطوير مهارات المعلمين والمديرين فى بناء مجموعة من الأنشطة المصاحبة لموضوعات المناهج الدراسية التى يقومون بتدريسها أو الإشراف عليها، لإكساب الطلاب اتجاهات إيجابية نحو قضايا البيئة وحمايتها، واكتشاف طرق مبتكرة لتحقيق ذلك، تتفق مع مراحلهم الدراسية، وقدراتهم، ومهاراتهم، وأعمارهم، مع تطبيقها على أرض الواقع، ونشر التوعية بين الأقران، والأسرة، والمجتمع المحيط.

مشيرا إلى أن هذه الحقيبة تستهدف فى مرحلتها الأولى تدريب حوالى "150" معلما ومديرا فى جميع المراحل الدراسية، لتأهيلهم كمدربين معتمدين فى "حقيبة التغير المناخى" ليقوموا بدورهم بتدريب عدد "350 ألف" معلم ومدير على مستوى الجمهورية؛ لنشر التوعية بقضايا البيئة والمناخ، وإعداد معلم بكل مدرسة لتحويلها إلى مدارس ومراكز تتبنى تلك القضية، وتنشر الوعى بمجالاتها المختلفة.

وأشار حجازى إلى أهمية تحديد المعلمين للموضوعات كل فى تخصصه والتى تتناول مفاهيم تغير المناخ والاستدامة البيئية والتنوع البيولوجى، وتوظيفها من خلال المواد الدراسية.

وتابع: "أنه مصداقا لما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مؤتمر المناخ الذى سيعقد فى شرم الشيخ سيشكل علامة فارقة على صعيد العمل الدولى، فإننا نسعى نحو تشكيل وعى الأجيال القادمة، وتطوير مهاراتهم للحفاظ على البيئة، وإيجاد بيئة خضراء تناسب تطلعاتهم فى مستقبل أفضل".

ومن جانبه، أعرب چيرمى هوبكينز، ممثل اليونسيف فى مصر، فى كلمته، عن امتنانه بالمشاركة فى ذلك المؤتمر والتدريب المميز، مهنئا الدكتور طارق شوقى وكل المسئولين القائمين على هذا العمل.

واستطرد: "أننا نعانى من التغيرات المناخية والتى تؤثر بصورة سلبية على البيئة ولها تابعات خطيرة كل يوم، وتعد مصر من أوائل الدول التى تبذل جهودا لمكافحة التلوث، ومنح الطلاب والأطفال المعرفة بتلك التغيرات وكيفية مكافحتها هو طريق النجاح لحل تلك الأزمة".

وأضاف أن التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى تعتبر أزمة عالمية تؤثر على مستقبل الأطفال وعلى نموهم وعلى صحتهم وحياتهم، وأن هناك أكثر من بليون طفل عالميا يعيشون فى مناطق تعانى من الخطورة الشديدة للتغيرات المناخية، لذا كان يجب التفكير فى مشاركة الأطفال فى معرفة تلك الأزمة، وذلك من خلال إدخال تلك المعلومات فى النظام التعليمى فى المناهج والأنشطة.

وفى ختام كلمته أعرب عن تمنياته بالتوفيق والوصول إلى النتيجة المرجوة من ذلك التدريب.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد جاد، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة رباب إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، وعدد من مديرى إدارات التدريب بالمحافظات، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم ووزارة البيئة، وعدد من ممثلى اليونسيف.