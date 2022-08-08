محافظ دمياط تبحث إنشاء عمارة سكنية للفئات الأولى بالرعاية بكفر سعد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عقدها اليوم الإثنين، اجتماعا مع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وعدد من ممثلى الجهات المعنية وأعضاء اللجنة.

واطلعت الدكتورة منال على المقايسات التقديرية الخاصة بترميم عدد من العمارات التابعة للصندوق، حيث ناقشت عددا من الطلبات والمذكرات المقدمة للجنة وعرض كافة المحاور المُتعلقة بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا للوائح المُنظمة لها.

وتناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة باجتماعها السابق، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات المُتخذة لطرح المحال التجارية الخالية للإيجار بالمزاد العلنى والإعلان عن ذلك بالمواقع الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية وعلى المحلات، وكذا ما تم اتخاذه من إجراءات معاينة لترميم عدد من العمارات بمناطق مختلفة ومتابعة النموذج المقدم من مديرية الإسكان لإنشاء عمارة تجارى سكنى على مساحة 240 م2 بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط.

ووجهت المحافظ مديرية الإسكان بإعداد جدول زمنى للمشروع ،كما أكدت على الوحدات المحلية والجهات المعنية بحصر المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بالعمارات الصادر بشأنها قرارات إزالة لخطورتها الداهمة.