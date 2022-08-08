نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اللينك” طريقة تقديم تظلم الثانوية العامة 2022 tazalom.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على طريقة تقديم تظلم الثانوية العامة، حيث زاد البحث بشكل مكثف بين الطلاب والطالبات عن موقع وزارة التربية والتعليم لتقديم التظلمات، وهذا ما بدأ بشكل كبير من بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، والتي تابعناها معكم على موقع ثقفني، وجاءت هذه النتائج مفاجأة للكثير من الطلاب والطالبات، حيث تفاجئ الكثيرون من الدرجات وخاصة طلاب الشعبة الأدبية والعلمي علوم، حيث إن مجاميع الطلاب جاءت قليلة هذا العام، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن طريقة تقديم تظلمات الطلاب عبر الموقع الرسمي بكل سهولة، وكيفية دفع المصاريف، وهل ستأتي التظلمات بنتيجة ايجابية؟، فتابعوا معنا.

وزارة التربية والتعليم

وقد أعلن السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن نتائج الثانوية العامة منذ أيام في يوم 6 أغسطس 2022، وجاءت النتيجة مفاجئة بشكل كبير وخاصة نسب النجاح، حيث جاءت كما يلي:

علمي علوم: 78.32 بالمئة.

العلمي رياضة: 81.10 بالمئة.

الشعبة الأدبية: 68.38%.

وهذه النسب تعنى انخفاض المجاميع إلى حد كبير هذا العام 2022، وهو ما يعني أن حوالي ربع طلاب الصف الثالث الثانوي العامة الدراسي 2022 سيدخلون دور ثاني، وهي نسبة ليست بالقليلة، ولكن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات 2022 في يوم 8 أغسطس 2022 ولمدة 10 أيام، وأعلنت عن المصاريف الخاصة بها والتي فاجأت أولياء الأمور، فتابعوا معنا لتتعرفوا على التفاصيل.

مصاريف تظلمات الثانوية العامة

وقد أعلن السيد الوزير أن التظلم سيكون تقديمه عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، ودفع المصاريف بعدها يكون في أحد الجهات المعتمدة بالكود الذي يستمله الطالب ورقم جلوسه، والمصاريف كما يلي:

300 جنيه مصري عن كل مادة يقدم الطالب عليها تظلم.

وهذا يتم إيداعه في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية المصرية.

أي انه في حالة اذا قدمت على تظلم في 3 مواد فإنك ستسدد 900 جنيه.

وفي حالة اذا عادت إليك الدرجات يمكنك استرداد المال الذي دفعته.

ويمكنك التواصل مع الخط الساخن المخصص من الوزارة 19368 في حالة اذا وجود اي استفسار عن التظلمات.

وقد تابعنا معكم التقديم في كلية الشرطة 2022، والتي تنسيقها 65 بالمئة، فتابعوا معنا.

هل التظلم يعيد الدرجات

ونجاوب معكم على هذا السؤال، وهذا بناء على خبرتنا وخبرات العديد من الطلاب في السنوات السابقة، حيث إنه كما نعلم فإن المبلغ الذي سيقوم الطالب بدفعه في التظلم هذا العام ليس بالقليل على الإطلاق، وهل التقديم في التظلم يكون بفائدة أم لا، وهذا ما سنتابعه وهو كما يلي:

اذا كان الرسوب في مادة لا تضاف في المجموع، فقم بالتقديم عليها بكل تأكيد.

في حالة اذا كنت غير راسب في ولا مادة، وغير واثق من ان هناك خطأ في درجتك فعلى الأغلب لن تعود لك درجات.

أما في حالة اذا كنت تراجع كل امتحاناتك أول بأول مع زملائك أو المدرس الخاص بك، وحصلت على درجة أقل من التي تتوقعها بشكل ملحوظ وكبير، فقم بالتقديم، فعلى الأغلب سبب نقص درجاتك هو خطأ في تجميع الدرجات أو خطأ في التصحيح.

وبناء عن تجارب شخصية حدثت بالفعل من طلاب في السنوات الماضية، فإن ليس جميع الطلاب الذي يقدمون على التظلم يحصلون على درجات، بل تكون الدرجة الحاصلين عليها هي درجتهم بالفعل.

فعلى سبيل المثال اذا كان هناك 100 طالب مقدمين على التظلم، فهناك حوالي 4 أو 5 طلاب منهم يحصلون على درجاتهم بسبب خطأ في التصحيح بالفعل.

وعلى الرغم من أن نسبة حدوث خطأ في التصحيح او تجميع الدرجات نظرا لان الورقة تمر على مصحح ومراجع ومدقق، إلا إنها واردة.

وفي الكثير من الحالات تظهر درجات التظلمات قبل تنسيق المرحلة الثالثة.

طريقة تقديم تظلم الثانوية العامة

ويمكنكم تقديم التظلمات بشكل الكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم للتظلمات، وهذا ما يمكنكم عمله عبر اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى بوابة الثانوية العامة تسجيل دخول تظلمات الثانوية العامة الدور الأول 2022 tazalom.emis.gov.eg .

. اختر المحافظة التي حصل منها الطالب على الشهادة.

ثم اكتب رقم الجلوس.

بعدها تكتب الرقم القومي والبيانات المطلوبة.

ثم اختر المواد التي تريد التظلم عليها.

تحصل على كود الخاص بالدفع، واليوم الذي تقوم بالتقديم فيه ومقر المدرسة، تدفع المصاريف وتتوجه إليها بمفردك أو باصطحاب ولي أمرك.

هتندمي انك مجربتهاش من زمان ... ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل لن تصدقي النتيجة مذهلة جدا