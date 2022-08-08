تحريات الأمن تكشف حقيقة انتشار تشكيل عصابى لخطف الأطفال بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 03:29 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. يظهر خلاله سيدتان وبصحبتهما طفلة قامت إحداهن بالطرق على باب شقه ثم إنصرفوا ، مصحوباً بتعليق إدعى خلاله صاحب الحساب المشار إليه بأنهم تشكيل عصابى لخطف الأطفال.

بالفحص من خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).. وبمناقشته قرر بقيامه بنشر مقطع الفيديو تلبيه لطلب أحد معارفه (عامل بمقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) تم ضبطه ، وبمناقشته قرر بأنه أثناء تواجده بمسكنه حضرت سيدتان وطفله وقاموا بالطرق على باب الشقه وإستعلمت إحداهن عن المقيمين بالعقار ، وبعد أن تلاحظ لهن وجود كاميرا على باب الشقه انصرف.