التعليم تحقق في معلومات حول وجود غش جماعي بنتائج إحدى لجان الثانوية بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 03:29 مساءً - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يتم التحقيق فيما يتم تداوله بشأن تداول نتائج لطلاب بالثانوية العامة للجان بعينها، يزعم أصحاب هذه المعلومات أنه حدث غش جماعى أثناء الامتحانات، أدى إلى ارتفاع مجاميع طلاب هذه المدارس، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أى مخالفات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رصدت منشورات متنوعة على مواقع السوشيال ميديا لمدارس في محافظة سوهاج بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم، وتؤكد الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها وقد تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة.

كذلك يتم تداول منشورات كثيرة تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من الصحة وقد تحققنا من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة في مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية وتهيب الوزارة بالجميع الرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية.