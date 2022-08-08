وزارة النقل تنفي وجود أي حساب لوزير النقل على فيسبوك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 03:28 مساءً - نفت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يخص وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

وأشار البيان الي ان الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخصه، و أن الوزارة غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات المزيفة من أخبار وان أي تصريحات يتم نسبها الى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي انها صفحة الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير .

وان اخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتم نشرها مع اخبار وزارة النقل عبر صفحة وزارة النقل على الفيس بوك (https://www.facebook.com/MinistryTransportation) والموقع الالكتروني الرسمي للوزارة (https://mot.gov.eg/#/Home ) فقط