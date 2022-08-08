محافظ الدقهلية يستقبل وزيرة الهجرة خلال زيارتها للمحافظة لاستكمال فاعليات مبادرة ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 03:28 مساءً - - "المحافظ " و " الوزيرة " يسلمان 30 مركب صيد للصيادين ويتفقدون القافلة الطبية الموسعة بقرية بساط كريم الدين بشربين بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير .

- المحافظ : اتقدم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن أبناء محافظة الدقهليه الي فخامة السيد رئيس الجمهورية علي هذه المبادرة التي أطلقها حفاظاً علي اروح شبابنا .

- مختار : هذه المبادرة تم إطلاقها لتوعية الشباب بالطرق الشرعيه للهجره والتي تعود بالخير عليهم وتحافظ علي حياتهم .

- المحافظ : الهجرة غير الشرعية تحتاج إلي العديد من الدراسات لمعرفة أسبابها وتداعياتها ووضع الحلول المناسبة للقضاء عليها .

- مختار : ادعوا أولياء الأمور والشباب عن الابتعاد عن كافة أنواع طرق الهجره الغير شرعيه .

- المحافظ : توفير مقر دائم لمؤسسة صناع الخير بالمحافظة لتمكينهم من تقديم كافة المساعدات للمواطنين .

- مختار : أثمن دور وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير علي علاج أسباب الهجره غير الشرعيه وتوفير البدائل الآمنة .

- وزيرة الهجره : مبادرة "مراكب النجاه " تم إطلاقها من أجل توعية الشباب بطريقة الهجره الشرعيه الصحيحه ومتطلبات سوق العمل بتلك الدول .

- نبيلة مكرم : الصياد المصري له طبيعة خاصة ومهنة الصيد مهنة تحتاج إلي صبر وجهد .

الوزيرة : الدولة تضع أعينها علي جميع مواطنيها في مختلف القري المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم .

- وزيرة الهجرة : كافة المؤسسات الدوليه والعالم ينظر إلي مصر بنظرة مختلفة لمعالجتها لقضية الهجره غير الشرعيه بشكل مدروس ومخطط .

في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " مراكب النجاه " للقضاء علي ظاهرة الهجره الغير شرعية للشباب من خلال قوافل التوعيه بمخاطر تلك الهجره وتوفير مشروعات صغيره وفرص عمل ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال زيارتها للمحافظة لاستكمال فاعليات مبادرة " مراكب النجاة " لعلاج اسباب الهجرة الغير شرعية من داخل قرية بساط كريم الدين بمركز شربين ، بحضور الأستاذ مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائبة نسرين عمر والنائبة أية فتي والنائب رضا الشافعي والنائب ثروت فتح الباب ، والنائب ايهاب انيس ، والدكتوراه سيمون ناصر ممثلة التحالف الوطنى لدعم العمل الأهلي التنموي ، والأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين .

وقام " المحافظ " و " وزيرة الهجرة " ورئيس مؤسسة صناع الخير " بتسليم 30 مركب صيد مجهزة بأحدث ادوات الصيد ل30 من صغار الصيادين غير القادرين من أهالي قرية بساط كريم مهداه من مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك الامارات دبى الوطنى في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة ، والتقوا بالصيادين واستمعوا الي مشاكلهم ومطالبهم .

كما قام " مختار " و " مكرم " بافتتاح ثلاجة حفظ الأسماك لخدمة الصيادين بالقرية للحفاظ علي الأسماك من التلف ، بالإضافة إلي تفقد القافلة الطبية الموسعة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبناء القرية وتضم عدد من المبادرات وهى عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى ومبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكرى ومبادرة لمصر اطفال مصر مستقبل مصر للكشف على اطفال المدارس .

وقال " مختار " أتقدم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن أبناء محافظة الدقهليه الي فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي هذه المبادرة التي أطلقها من أجل معالجة أسباب الهجره الغير شرعيه حفاظاً علي اروح شبابنا وتوفير فرص عمل ملائمة لهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفي إطار مبادرة حياة كريمة .

وأشار " المحافظ " الي أن هذه المبادرة تم إطلاقها لتوعية الشباب بالطرق الشرعيه للهجره والتي تعود بالخير عليهم وتحافظ علي حياتهم وللقضاء علي الهجرة الغير شرعية وأسبابها .

وأكد " مختار " علي أن الهجرة غير الشرعية تحتاج إلي العديد من الدراسات لمعرفة أسبابها وتداعياتها ونتائجها ووضع الحلول المناسبة من أجل القضاء عليها ووضع طرق أخري آمنة للهجرة من أجل العمل والدراسة بطرق شرعية وقانونية للحفاظ علي أرواح شبابنا .

كما قال " المحافظ " ادعوا أولياء الأمور والشباب عن الابتعاد عن كافة أنواع طرق الهجره الغير شرعيه والتي تؤدي إلي فقدان زهرة شباب مصر ، واللجوء الي الطرق الشرعية التي ينظمها القانون .

وقرر " مختار " توفير مقر دائم لمؤسسة صناع الخير بالمحافظة لتمكينهم من تقديم كافة المساعدات للمواطنين عن طريق القوافل الطبية أو تجهيز العرائس أو توفير مشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب .

وثمن " المحافظ " دور وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير والتحالف الوطني لمؤسسة المجتمع المدني علي علاج أسباب الهجره غير الشرعيه وتوفير البدائل الآمنة .

ومن جانبها أكدت " وزيرة الهجرة " علي أن مبادرة "مراكب النجاه " تم إطلاقها من أجل توعية الشباب بطريقة الهجره الشرعيه الصحيحه ومتطلبات سوق العمل بتلك الدول وعدم الانسياق وراء تجار البشر وتعريض أرواحهم للخطر .

وأكدت " مكرم " علي أن الصياد المصري له طبيعة خاصة ومهنة الصيد مهنة تحتاج إلي صبر وجهد وعزيمة والدولة تعمل علي توفير كل الدعم للصيادين .

واكدت " وزيرة الهجره " علي أن الدولة تضع أعينها علي جميع مواطنيها في مختلف القري المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم في كافة القطاعات الخدمية.

وأشارت " مكرم " الي أن كافة المؤسسات الدوليه والعالم ينظر إلي مصر بنظرة مختلفة لمعالجتها لقضية الهجره غير الشرعيه بشكل مدروس ومخطط وتم اتخاذ خطوات جاده في هذا الشأن.

ومن جهة أخري اكد " رئيس مجلس امناء صناع الخير " ان صناع الخير تبنت ومنذ إنطلاق عملها التنموى الخيرى إستراتيجية عمل تهدف إلي خلق فرص عمل جديدة للشرائح الأكثر احتياجاً والشرائح المقبلة على الهجرة غير الشرعية من خلال إستثمار قدرات المستهدفين ومهاراتهم التى أكتسبوها او اكساب الأهالى مهارات من خلال التدريب والتأهيل على بعض الحرف التى تتناسب مع البيئة المعيشية التى تحيط بهم ، مشيراً إلي انه تم اختيار قرية بساط كريم الدين لتزويد الأهالي بها بمشروعات تنموية صغيرة وتقديم خدمات طبية مكتملة كونها واحدة من اكثر قرى الوجه البحرى اقبالا على الهجرة غير الشرعية ، وتم اختيار مشروع مراكب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادى الاكثر انتشارا داخل القرية وكون القرية مشاطئة لفرع دمياط من نهر النيل .

وقال " زمزم " حرصنا على أن يكون المستفيدين من إستلام مراكب الرزق ممن يعولون أسر كبيرة ولا يملكون مراكب صيد بالفعل ويملكون مهارات فى أحتراف مهنة الصيد .

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين " محافظ الدقهلية" و " وزيرة الهجرة " و " رئيس مجلس مؤسسة صناع الخير " تقديراً للتعاون الكامل من أجل القضاء علي اسباب الهجرة الغير شرعية .