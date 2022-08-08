وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان منظومة المخلفات في جنوب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 03:28 مساءً - عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع أعضاء التحالف الوطنى الذى يضم شركتى "بيئة" المتخصصة في مجال الخدمات البيئية وجرين بلانت للإدارة للحلول البيئية المستدامة لاستكمال مناقشة العرض المقدم من التحالف للعمل فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى محافظة جنوب سيناء وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قيادات الوزارتين ، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ .

وخلال الاجتماع تناول اللواء محمود شعراوي تنفيذ التفاصيل الكاملة والنهائية للعرض المالي والفنى المقدم من التحالف الوطنى الذى يضم شركتى بيئة وجرين بلانت تمهيداً للتعاقد للعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بجنوب سيناء وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة وتقديم خدمات الجمع والنظافة للشوارع والميادين العامة والمحاور ونقل المخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وكذا الشواطئ والسفاري والحدائق والتوعية البيئية .

وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية على وجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة ولا تقل عن الخدمة المقدمة فى المدن العالمية التى تتشابه مع مدينة شرم الشيخ خاصة فى إطار استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ والتى سيشارك فيها عدد كبير من الرؤساء والزعماء وكبار الشخصيات الدولية والمسئولين .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المنظومة الجديدة للمخلفات فى جنوب سيناء بوجه عام وشرم الشيخ بصورة خاصة لابد أن تعكس صورة مصر أمام العالم وتحافظ على المكانة العالمية لمدينة شرم الشيخ خلال وبعد فعاليات المؤتمر باعتبارها فى مقدمة المدن المستدامة والصديقة للبيئة وخضراء تحقق معايير الاستدامة فى العالم .

وأكد " شعراوى " إن الدولة ليس لديها رفاهية فى الوقت وتسعى بأقصى صورة إلى بدء العمل من الشركتين على أرض الواقع وبذل أقصى مجهود ممكن خاصة فى ظل الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية ومتابعة رئيس الوزراء المستمرة لهذا الملف للخروج بالحدث الدولى المقبل بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر دولياً .

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التعاقد مع الشركة يمثل نقلة حقيقية بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ كأحد محاور تحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء ومستدامة، وخاصة ونحن بصدد الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ السابع و العشرون cop27 والذى يضعنا أمام ضرورة توفير خدمة متميزة صديقة للبيئة بكافة أبعادها.

وأضافت وزيرة البيئة أن الطبيعة ومكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم لأحداث ومؤتمرات عالمية، ومع توجه الدولة وقيادتها السياسية نحو التوافق البيئى الاستدامة بكافة المشروعات يفرض علينا تقديم خدمات مميزة تتناسب مع خطة التنمية المستدامة فى تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والتشغيل الأمثل لمنشآت المعالجة وتطويرها والإدارة السليمة لخلية الدفن الصحى التى تم إنشاؤها ضمن البنية التحتية لمنظومة النظافة والتى تتم على مستوى الجمهورية.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الشركة بكافة البنود و الاشتراطات الموجودة بالتعاقد بطرق الجمع والنقل للمخلفات من الاحياء والمساكن والفنادق وتنظيف شوارع وشواطئ وحدائق وجمع المخلفات الزراعية من الحدائق والفنادق، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الشركة تشغيل البدو ودمجهم داخل هذه المنظومة .

وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة بمدينة شرم الشيخ متمنية ان نرى قريباً نتائح ملموسة و متميزة بمنظومة المخلفات بالمدينة وتبرز إنجازاتها.

ومن جانبه وجه اللواء خالد فودة الشكر لوزيرى التنمية المحلية والبيئة على الدعم الذى يتم تقديمه إلى المحافظة لتُظهر مدينة السلام في أبهى صورها وتكون جديرة بتنظيم هذا المؤتمر الهام ، مشيراً إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم لهذا التحالف ووضع كافة الامكانيات بما يضمن النجاح الكامل لمنظومة المخلفات فى مدينة شرم الشيخ والمحافظة وخرج مدينة السلام بصورة تليق بإسم مصر عند استضافة مؤتمر المناخ وأن تكون شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام الرأي العام العالمي.

كما أكد وفد التحالف الوطنى الذى يضم شركتي " بيئة " و " جرين بلانت" على تعهد الشركتين ببذل كل الجهود وتقديم خدمة مميزة تناسب مدينة شرم الشيخ والخروج بصورة تليق بإسم مصر وإسم التحالف محلياً وعربياً ودولياً ، والبدء فى وصول المعدات الحديثة المتفق عليها فى التعاقد والعاملين المدربين والمؤهلين للعمل فى المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة ومدينة شرم الشيخ .