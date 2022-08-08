وزيرا التضامن والشباب والرياضة يستقبلان المنتخب المصري للأولمبياد الخاص بعد فوزه ببرونزية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 03:28 مساءً - القباج تهنيء المنتخب وابنة دار القدس لرعاية الأيتام وإحدي بطلات المنتخب.. وتتعهد بمواصلة الدعم لاستكمال مسيرة الإنجازات لأبناء مصر

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية، وذلك بعد الفوز بالميدالية البرونزية فى منافسات كأس العالم للأولمبياد الخاص، والتي أقيمت في مدينة ديترويت الأمريكية خلال الفترة من 31 يوليو حتي 6 أغسطس 2022.

وقدمت القباج التهاني لبطلات المنتخب وذلك بعد المستوي المميز الذي قدمه المنتخب في ذلك المحفل الدولي الكبير، مشيرة إلي تقديم وزارة التضامن الاجتماعي كافة أشكال الدعم لأبطال المنتخب الوطني من أجل مواصلة مسيرة الانجازات في البطولات القادمة.

كما حرصت القباج علي استقبال وتقديم التهنئة لإحدي بطلات المنتخب وابنة دار القدس لرعاية الايتام لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي شاركت في تحقيق ذلك الإنجاز الكبير للمنتخب الوطني، ونجاحها في رفع اسم مصر والدار عاليًا في هذا المحفل الدولي، متعهدة بتقديم كافة أشكال الدعم لها ولأبناء مصر لمواصلة الانجازات.

ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بحصول المنتخب المصري لكرة القدم النسائية للاولمبياد الخاص على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم، وأكد على انه كان يتابع بصفة شخصية مع البعثة المصرية خلال فترة تواجدهم في الولايات المتحدة الامريكية لمساندتهم وتذليل اي عقبات قد تواجههم والذي اسفر عن تحقيق الميدالية البرونزية بالبطولة، مشيرا إلى أن المنتخب المصري تمكن من تكرار الإنجاز الذي تحقق عام 2018، حيث تمكن المنتخب المصري من الفوز بالميدالية البرونزية ايضا في كأس العالم للأولمبياد الخاص.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تساند جميع الرياضيين المصريين في جميع الألعاب المختلفة وتساندهم بصفة دائمة من أجل تطوير الرياضة المصرية وتخريج جيل من الرياضيين قادر على المنافسة وتحقيق الميداليات ورفع أسم مصر عاليا بين الدول في المحافل الرياضية المختلفة.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري حصل على الميدالية البرونزية بعد تغلبهم في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع أمام منتخب جزر الكاريبي بسداسية نظيفة.

فيما تضمنت قائمة المنتخب للاعبات الأولمبياد الخاص المصري كل من: "روان محمد، فاطمة طارق، ضحي كيلاني، هدي غريب، روان أحمد، ملك محمود”، واللاعبات الشريكة “فرح سمير، منار السيد، حلا مصطفي، نور عبدالواحد، مي مجدي”، تحت قيادة فنية من الدكتور اكرامي الجمال المدير الفني وفايزة حيدر مدربة الفريق، ويترأس البعثة الدكتور باسم تهامى.