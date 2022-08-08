تنفيذ 20 مشروعا لتأهيل المجارى المائية فى الفيوم

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وأشار المحافظ إلى أن مشروعات تبطين الترع يصاحبها التوسع فى تنفيذ مشروعات الرى الحديث، للحفاظ على زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة، لافتا إلى جهود المحافظة فى التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعى المصرى لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الرى الحديث بأراضيهم.
وفى السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والرى بالفيوم المهندس أيمن نضر، أنه جار العمل بـ20 مشروعا للرى، منها 17 مشروعا لتأهيل الترع، ومشروعين للكبارى، ومشروع لتأهيل محطة رفع، مشيرا إلى أن تلك المشروعات الجارى تنفيذها تشمل تأهيل جنابيات بحر الجرجبة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 90،4%، وتأهيل الترع بهندسة رى إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 29.8%، وتأهيل الترع بهندسة رى الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 37.5%، وتأهيل الترع بهندسة رى النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34.5%، وتأهيل الترع بهندسة رى يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 17.8%.
وأضاف وكيل وزارة الرى، أنه جار العمل أيضا بتأهيل 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لرى شرق الفيوم، وبلغت نسبة التنفيذ بها 55%، وتأهيل بحر الزربى الغربى، وبلغت نسبة التنفيذ به 64%، وتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 31%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالى من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 16%، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 11%، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 55%، وتأهيل ترعة امتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطانى وترعة الرجعية من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 60%.
وكشف وكيل وزارة الرى، أنه يجرى العمل أيضا لتأهيل ترعة عنز وجنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 9%، وتأهيل ترعة البحر القبلى والبحر الغربى من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 32%، وتأهيل ترعة سرسنا الواطى وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 9%، وتأهيل ترعة سليمان دسوقى من الفم حتى الكيلو 7.6، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34%، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقى من الفم إلى الكيلو 5.023، وبلغت نسبة التنفيذ بها 44%، كما شملت الأعمال الجارى تنفيذها إنشاء كوبرى على بحر أبو جنشو أمام الوحدة الصحية بأبشواى، وبلغت نسبة التنفيذ به 25%، وعملية إحلال وتجديد كوبرى على بحر تنهلا، ك 1.02 بمدينة الفيوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ به 68%، بجانب إعادة تأهيل محطة رفع مصرف القاطع الشرقى وبطس سعيد ووحدة ديزل لمحطة القاطع الغربى، وبلغت نسبة التنفيذ بها 95%.
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