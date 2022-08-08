قضايا الدولة: حريصون على حماية الحقوق ومقدرات الوطن

جدة - نرمين السيد - زار المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى القضاة، والمستشار أبو الحسين قايد، وكيل أول نادى القضاة، المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة؛ لتقديم التهنئة له على تولى رئاسة الهيئة وذلك فى إطار التعاون المشترك والتقدير والاحترام المتبادل بين الجهات والهيئات القضائية خاصة بين هيئة قضايا الدولة ونادى قضاة مصر.





حضر اللقاء المستشار أحمد فكرى، نائب الرئيس الأمين العام، والمستشار هانى محمد على، نائب الرئيس رئيس المكتب الفنى، والمستشار خالد زين الدين نائب الرئيس رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة. وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين نادى قضاة مصر ونادى مستشارى قضايا الدولة والهيئة، حسبما صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها. من جانبه أعرب المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة، عن شكره للمستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى القضاه على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الهيئة على العمل بشكل متكامل مع جميع قضاة مصر الأجلاء لحماية الحق والمال العام ومقدرات الوطن. وفى ختام اللقاء، أهدى المستشار محمد بكر رئيس الهيئة درع الهيئة التذكارى للمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاه.

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