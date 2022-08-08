رطوبة وحرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.





وأكد خبراء الأرصاد، أن هناك ارتفاعًا فى نسبة الرطوبة نهارا من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 34 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 37 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 24

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 36 20

نويبع 38 28

طابا 37 27

كاترين 34 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 40 30

مرسى علم 39 29

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 24

المنيا 38 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

إدفو 43 30

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 39 28

أبو رماد 37 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28