محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس جمهورية فيجى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الإثنين، رئيس جمهورية فيجى "وليام كاتونيفيرى"، وزوجته والوفد المرافق له، بمطار شرم الشيخ الدولى، يرافقه المهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار.





وذكرت المحافظة - فى بيان - أن الجانبين استعرضا عددا من الموضوعات المشتركة، واستعداد شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر قمة تغير المناخ نوفمبر القادم 2022. وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات بين الدولتين فى مجال السياحة، خاصة أن جنوب سيناء تتميز بتنوع السياحة واحتوائها على خمس محميات طبيعة.

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