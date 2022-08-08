رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لخطة تطوير جزيرة الوراق

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير جزيرة الوراق، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، وأحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، واللواء عمرو طلعت، مساعد مدير أمن الجيزة، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف، والمهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.





وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، والتى تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من الموقع الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، تناول خلاله تـوزيع ملكيـات الأراضى بجزيرة الوراق، وموقف إستلام الأراضى، لافتاً إلى أن 888.65 فدان أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالى مساحة الجزيرة، التى تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير.

وأوضح الوزير أن عدد المنازل التى تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، مشيراً إلى أنه تم استلام أراضى الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضى أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فداناً، ومتبقى استلام 35.5 فدان.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن فى المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبى مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالى 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.

من جانبه تطرق المهندس أسامة شوقى، إلى موقف التعويضات المختلفة لأهالى الجزيرة، موضحاً أنه تم تحديد تعويضات مادية لكل فدان زراعى، أو منزل، كما أن هناك تعويضات عينية، وتم فى إطارها تسليم 56 وحدة بمدينتى العبور وحدائق أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى من التعويضات، والتى تتضمن 75 وحدة، أما فيما يتعلق بتعويضات المرحلة الثانية والبالغة 112 وحدة، بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تسليم 25 وحدة، وسداد جانب من الالتزامات المالية المُتعلقة بباقى الوحدات، وفى إطار المرحلة الثالثة، البالغة 80 وحدة، فإنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات المخصصة للمستحقين، لافتاً إلى أنه يتم تأثيث الوحدات مجاناً من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بعد إنهاء إجراءات جهاز المدينة.