القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم (1) فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 02:22 مساءً - إحتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدفعة رقم (1) فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل .

تضمن الإحتفال تنفيذ الطلبة عدد من العروض العسكرية أظهر مدى ما أكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من إنضباط عسكرى ، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية تحت عنوان (شريان الأمل) تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءاً من إستقبال الدارسين ومروراً بالتدريب الفنى والتخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة .

تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة ، كما قام الفريق / كامل الوزير وزير النقل بتكريم أوائل الخريجين تقديراً لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية .

وألقى اللواء أ ح / حسام الدين مصطفى عبدالسلام مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم متمنياً لهم التوفيق فى المستقبل ، مشيراً إلى أن جميع الدراسين إكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لآداء مهامهم على أكمل وجه ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتاهيل بالكلية العسكرية والتكنولوجية .

وقدم الفريق / كامل الوزير وزير النقل خلال كلمته الشكر والتقدير للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب فكرة تدريب العناصر الجديدة لهيئة السكك الحديدية فى المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة ، كما قدم الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة مؤسسات القوات المسلحة التى شاركت فى تدريب عناصر السكك الحديدية ، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتى تنفيذاً للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتى وجهت بها القيادة السياسية والتى ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشرى .

وأوصى الفريق / كامل الوزير الخريجين بالإنضباط ومواصلة الإطلاع لمواكبة التطور التكنولوجى فى مجال السكك الحديدية والعمل على مدار الساعة لتصبح هيئة سكك حديد مصر فى طليعة الهيئات العاملة بالدولة .

وإختتمت الإحتفالية بعرض مشاريع التخرج أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجين من مستوى تعليمى راقٍ خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية .

حضر الإحتفالية اللواء أ ح / خالد قناوى مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة النقل .