تعزيز التعاون بين مصر وتنزانيا فى مجال النقل الجوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 02:22 مساءً - عقدت بمقر سلطة الطيران المدنى جولة من المفاوضات بين سلطتى الطيران المصرى والتنزانى وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى حيث تم خلال المفاوضات مناقشة كافة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطتي الطيران المدنى لتحديثها فى ضوء مستجدات التشغيل خلال المرحلة المقبلة .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بضرورة تعزيز التواجد المصرى فى مجال النقل الجوى داخل القارة الإفريقية حيث تولى وزارة الطيران المدنى أهمية كبيرة لدعم العلاقات والتعاون والتنسيق مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف أنشطة الطيران بما يخدم صناعة النقل الجوى فى إفريقيا

تم خلال المفاوضات الاتفاق بشكل "مبدئي" على تعيين شركة " إيركايرو " كناقل جوى لتشغيل رحلات بين مصر وتنزانيا بجانب الشركة الوطنية مصر للطيران السابق تحديدها كناقل جوى لجمهورية مصر العربية وتعيين شركتى طيران عن الجانب التنزانى.

كما تم الاتفاق على تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين بدون قيود وذلك فيما يتعلق برحلات الركاب بالإضافة الى تشغيل 3 رحلات أسبوعية للبضائع.. وقد طلب الجانب التنزانى خلال المفاوضات تنشيط التشغيل الى جزيرة " زنزبار " وتشجيع التعاون التجارى والفنى بين شركات الطيران المصرية والتنزانية .

ومن جانبه أعرب الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى عن ترحيبه بالوفد التنزانى وتقديره للتعاون المشترك فى مجال النقل الجوى مشيراً إلى أن سلطة الطيران المدني المصري ترحب بكافة المقترحات والطلبات التى عرضها الجانب التنزانى خلال المفاوضات موضحاً أهمية تنشيط الحركة الجوية بين البلدين وتعديل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين عام ٢٠١١ في ضوء المستجدات الحالية وما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثنائية وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من أجل التوقيع النهائى من قِبل سلطتى الطيران المدنى المصرى والتنزاني.

مثَّل مصر خلال المفاوضات وفد برئاسة الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى ومجدى جلال رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوى بالسلطة وممثلين عن الشركة الوطنية مصر للطيران.. بينما رأس الوفد التنزانى حمزة جوهارى رئيس سلطة الطيران المدنى التنزانى وعدد من مسئولى سلطة الطيران والمطارات فى تنزانيا