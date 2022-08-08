شكرى يستقبل نائب وزير خارجية كازاخستان

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، اليوم الإثنين، نائب وزير خارجية كازخستان أديل تورسونوف بوزارة الخارجية بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، اليوم الإثنين، نائب وزير خارجية كازخستان أديل تورسونوف بوزارة الخارجية بالقاهرة. وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك للتباحث حول التعاون فى إطار مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا "سيكا" التى تترأسه كازاخستان.

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