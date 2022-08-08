إشادات دولية بجهود مصر فى وقف إطلاق النار بغزة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نجحت القاهرة فى إقرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، أمس الأحد، بعد اتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، إذ تكللت التحركات المصرية بالنجاح لوقف نزيف الدم فى غزة، ودخل وقف إطلاق النار فى غزة حيز التنفيذ فعليًا بتمام الساعة 10:30 مساء أمس بتوقيت القاهرة.





وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بوقف إطلاق النار فى غزة، حيث رحب الرئيس الفلسطينى محمود عباس بجهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار.

وثمن الرئيس الفلسطينى مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى المتواصلة فى نصرة الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، مؤكدًا أن هذه الجهود تساهم فى تهدئة الأمور ورفع المعاناة عن الفلسطينيين إزاء هذا العدوان، سواءً فى القدس أو غزة أو فى باقى الأراضى الفلسطينية.

كما ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، جهود مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين فى غزة.

ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، بالجهود المصرية للتوسط واستعادة الهدوء فى غزة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة ببذل كل ما فى وسعها لإنهاء التصعيد المستمر.

وقدم الرئيس الأمريكى جو بايدن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الجهود المصرية المبذولة لوقف التصعيد فى غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية. وقال بايدن: "أتقدم بالشكر للرئيس السيسى وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا مركزيًا فى دبلوماسية وقف إطلاق النار فى غزة"

كما أكدت وزارة الخارجية الروسية ترحيب موسكو بجهود الوساطة المصرية فى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى فى قطاع غزة.

وقالت الخارجية الروسية فى بيانها: "بمبادرة من الجانب الفلسطينى، أجرى أمس الأحد، اتصالا هاتفيا بين الممثل الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس".

وأكد الجانب الروسى من جديد موقفه المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة، كما رحب بجهود الوساطة المصرية.