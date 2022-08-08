القباج تطلق المرحلة الثانية من المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية

جدة - نرمين السيد - أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية من داخل جامعة الأزهر بالقاهرة، وشهدت توزيع عدد من أجهزة اللاب توب على الطلبة من ذوى الإعاقة البصرية بجامعة الأزهر.





ومن المقرر أن تستهدف المرحلة الثانية للمبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية توزيع 2000 لاب توب على المستحقين من الطلاب غير القادرين والأولى بالرعاية.

وشهد الاحتفال الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعى للجامعات.

وتأتى مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى العام الماضى لدعم الطلاب الذى يواجهون ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، بما يشمل المصروفات الدراسية والأجهزة التكنولوجية والتعويضية والتدريب الفنى ودعم الحضانات ومدارس المجتمع، وتتعاون الوزارة مع جمعية الاورمان لتوفير تكلفة الأجهزة التعويضية والتكنولوجية بالمجان لذوى الاعاقة بالجامعات المصرية، حيث استهدفت المرحلة الأولى توزيع 2000 جهاز لاب توب على طلاب ذوى الاعاقة البصرية من طلاب الجامعات بالمراحل التعليمية المختلفة وطلاب الدراسات العليا.



وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها بأن تكون الوزارة فى خدمة أبنائنا الطلاب خاصة "القادرون باختلاف"، موجهة الشكر للقيادة السياسية التى تخطو نحو تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وكفالة حقوقهم المتكاملة فى الرعاية الصحية والتعليم وممارسة الرياضة والحصول على فرصة عمل والدمج فى جميع مناحى الحياة.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تؤكد على الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ الفرص، مشددة على أن المشكلة ليست فى الأشخاص ذوى الإعاقة وإنما فى المجتمع المحيط الذى يرى الشخص معاقا بالرغم من أن دعم هذا الشخص يعظم طاقاته وينمى إمكاناته حتى انه احيانا يتفوق على غيره من ذوى الاعاقة، كما أن توفير الخدمات المؤسسية ليست مسؤولية الدولة وحدها وإنما المجتمع ككل، لذلك يشارك المجتمع المدنى فى توفير الأدوات المعينة والمساعدة، خصوصا أن رئيس الجمهورية وجه بإنشاء كيان ضخم لتوفير الأدوات والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إتاحة العديد من وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاشخاص ذوى الإعاقة وفى ابتكار حلول تكنولوجية تساعدهم على التواصل والدمج فى سوق العمل وفى الحياة العامة، كما أشادت بشراكة الوزارتين فى إطلاق المنصة الإلكترونية لتشغيل ذوى الإعاقة وربطهم بسوق، وضرورة ألا يحرم طالب من العلم أو العمل بسبب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، وكان نصيب جامعة الأزهر من سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين العام الدراسى الماضى 44 مليون جنيه.



وقال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعى للجامعات إنه فى إطار تكافؤ الفرص التعليمية تم إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، لدمج الطلاب فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة حزم خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية ودفعهم للمشاركة فى جهود التطوع.