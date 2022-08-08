تحصيل 145 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بالأردن

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.
وأضاف المتحدث الرسمى، أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كل المجالات مع الملحق العمالى طلعت السيد محمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، أكد أن المكتب تواصل مع مسؤولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الستة الماضية عن تحصيل مستحقات بلغت 41 ألفا و698 دولارا أى ما يعادل 797 ألفا و265 جنيها تقريبا لـ 48 عاملا.
كما تم تحصيل 3 ملايين و894 ألفا و713 دولارا أى ما يعادل 74 مليونا و466 ألفا و912 جنيها تقريبا ضمان ومعاشات نحو 30 ألفا و898 مستحقا، وبلغت تحويلات مستحقات الضمان الدفعة الواحدة 3 ملايين و647 ألفا و667 دولارا أى ما يعادل 69 مليونا و743 ألفا و304 جنيهات مصرية تقريبا لنحو 1897 مستحقا.
وقال رئيس مكتب التمثيل العمالى: إنه المكتب وفر خلال الفترة المشار إليها 15 فرصة عمل بالداخل، واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالى 103 عقدا، وبذلك يصل إجمالى فرص وعقود العمل خلال تلك الفترة 118.
وأوضح الملحق العمالى طلعت السيد، أنه تم خلال هذه المدة تسوية 37 شكوى وديا استفاد منها 57 عاملا، وإحالة 27 شكوى للقضاء تخص 38 عاملا بإجمالى الشكاوى 64 شكوى تخص 95 مستفيدا، فضلا عن القيام 59 زيارة للجهات الحكومية، و12 زيارة لأصحاب الأعمال، و8 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، و6180 استشارة عمالية، من إجمالى 6259 زيارة ولقاء واستشارة.
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