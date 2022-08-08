مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء (التوافق على النقاط الخلافية)

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية فى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.





وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.

وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: "عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء"، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.

وفى هذا السياق، وأكد مدبولى أن الحكومة تحرص على دعوة ممثلى البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.

وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة فى القانون السابق، مضيفًا: "قمنا باستطلاع رأى جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات".

وطرح المستشار عمر مروان، خلال الاجتماع، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة فى مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها.

وفى غضون ذلك، علق الدكتور أحمد السجينى على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مبديا رأيه فى عدد من الأمور التى تسهم فى تحقيق فلسفة وهدف القانون.

وفى نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التى كانت مثارة، وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.

وفى الختام، أكد مدبولى أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح فى مخالفات البناء السابقة، دون السماح فى الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التى تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهى أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هى السبب الرئيسى فى وجود العشوائيات التى أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.

وأشار مدبولى، إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حاليا أى تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أى مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.