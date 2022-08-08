الأزهر يعلن أسماء الفائزين فى «تحدى القراءة العربى»

جدة - نرمين السيد - أعلن الأزهر الشريف، اليوم، فى حضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، واللجنة المنظمة لمشروع «تحدى القراءة العربى» من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة للموسم السادس.





وحصلت الطالبة لجين محمد سمير سرحان، من محافظة دمياط على المركز الأول على مستوى الأزهر، ومن المقرر أن تمثل الطالبة الفائزة مصر والأزهر فى التصفيات النهائية المقامة فى دبى، كما حصلت منطقة الغربية الازهرية على المركز الأول على مستوى المناطق.

أعربت لجين عن بالغ سعادتها بحصولها على المركز الأول، مؤكدة أن الكتب توسع المدارك وتحافظ على العقول وانه رغم انتشار وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل التكنولوجيا الحديثة إلا أن الكتاب لا يزال مصدرها الرئيس لكسب المعرفة.

وفيما يلى أسماء العشرة الأوائل الفائزين بجوائز تحدى القراءة العربى فى الموسم السادس، على مستوى الجمهورية: لجين محمد سمير سرحان، وتتبع معهد فتيات نور الإسلام، بدمياط، ودعاء محمد أبوحميدة عبدالحميد، وتتبع معهد فتيات أحمد نصير، بأسيوط، ونور عمر محمد إمام، وتتبع معهد فتيات المرج، بالقاهرة، وآية محمد دربالة، وتتبع معهد فتيات إيتاى البارود، بالبحيرة، وزينب محمد عبد السيد، وتتبع معهد فتيات أحمد الزالى، بالأقصر.

وشملت: محمود عزت عبدالحميد، ويتبع معهد بنين فرشوط، بقنا، وسلمى صلاح عطالله أحمد، وتتبع معهد فتيات الريان، بالسويس، ومها محمد السيد برهام، وتتبع معهد فتيات المنصورة، بالدقهلية، ومريم محمد أحمد بلابل، وتتبع معهد طه شبرا، بالمنوفية، وأريج أشرف أبوالفتوح محمود، وتتبع معهد فتيات توكل النموذجى بالغربية.