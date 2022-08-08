الأولى فى تحدى القراءة العربى: أشعر بالفخر لانتمائى للأزهر الشريف

وأوضحت لجين أن الثقة بالله عز وجل كانت دافعها الأول فى السعى للفوز بالمركز الأول، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها للفوز بالمركز الأول فى التصفيات النهائية بدبى، ورفع علم مصر عاليا فى هذا المحفل الدولى.
وأكدت لجين أن القراءة بالنسبة لها ليست عادة، بل هى أسلوب حياة، موضحة أن اليوم الذى كانت لا تقرأ فيه كانت تشعر بالنقص، حيث أن القراءة هى غذاء الروح كما أن الطعام هو غذاء الجسد، وبدون القراءة تسقط الأمم، وبالعلم ترتفع الأمم وترقى فى جميع المجالات.
وعبرت لجين عن شعورها بالفخر والاعتزاز لانتمائها للأزهر الشريف، أقدم جامعات فى العالم، جمع بين علوم الدين والدنيا، متوجهة بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لدعمه مسابقة "تحدى القراءة العربى" وتشجيع الطلاب على القراءة وتحصيل العلم والمعرفة.
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