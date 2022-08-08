التظلم على نتائج الثانوية العامة.. نصيحة مهمة من الوزير (التفاصيل والرابط)

جدة - نرمين السيد - ويمكن للطلاب الراغبين في التظلم على نتائجهم، الدخول إلى الرابط من هنا، واتباع الخطوات المطلوبة.

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، بنسبة نجاح 75.04%.

ضوابط وآليات التظلم على نتائج الثانوية العامة

أولا: كيفية التقديم

1) التقدم بطلب التظلم لمدة 15 يوما من اليوم التالى لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

2) تتم إعما التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا.

3) تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (300 جنيه) لكل مادة.

4) تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ثانيا: بعد قبول التظلم

1) حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزى أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2) الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

3) تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر.

4) يتم الالطلاع على صورة "البابل شيت" بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5) يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع عليها بنفسه.

ثالثا: الإجراءات المتبعة بعد تقديم التظلم

1) فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

2) يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3) تعتمد مذكرات لزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

وانتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، من أداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021 - 2022، حيث أدوا امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

نصيحة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم إلكترونيا بنسبة 100% دون تدخل للعنصر البشرى على الإطلاق، وبالتالى لا مجال لوجود خطأ فى التصحيح.

وأضاف شوقى، أن طلاب العام الماضى، الذين تقدموا بتظلمات من نتائجهم لم يحصل أى منهم على درجات سواء من خلال التظلم، أو حتى برفع قضايا عاجلة أمام مجلس الدولة لإعادة التصحيح، موضحًا أن بعض الطلاب يصدمون من الدرجات التى حصلوا عليها ويتوقعون أنهم ظلموا، لكن حقيقة الأمر أن هذه الدرجات تعكس المستوى الحقيقى للطلاب فى ضوء نظام التقييم الجديد الذى يقيس مهارات الفهم بدلا من الحفظ والتلقين والاسترجاع.

وتابع الوزير، أن الوزارة راجعت أوراق الإجابة 4 مرات لكل طالب على حدة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، قائلا إن الحالة الوحيدة التى قد يحصل فيها الطلاب على درجات، لن تكون بسبب أخطاء فى التصحيح، وإنما بسبب تغيير البيانات وتبديل أوراق الإجابة: "لو الطالب حاسس إن الورق ده مش بتاعه فى الحالة دى بس ممكن يتقدم بتظلم، لكن غير كدا بلاش يضيع وقته وفلوسه، مع العلم إننا راجعنا الأوراق 4 مرات لكل طالب على حدة".