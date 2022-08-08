القوى العاملة: تعيين 532 شابا منهم 4 من ذوى القدرات بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بالأقصر بتعيين 532 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 4 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" والذى بلغ عددهم 1574 شابا، كما تم استخراج 1334 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.





وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيا وصحيا منها 12 منحة مواليد بـ 24 ألف جنيه، و4 منح زواج بإجمالى 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، و4000 جنيه لعمل عمليات جراحية صغرى لـ 2 عمال، من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضى، مشيرا إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة، فتشت المديرية على 321 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 11 محضر للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، وعمل ندوتين توعويتين.

وفتشت المديرية على 150 منشأة، وعمل 8 حملات نوعية، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضرا، كما تلقت المديرية 54 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها وديا، وإحالة 23 شكوى منها إلى القضاء، و27 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 160 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

أما فى مجال التدريب المهنى، فنظمت المديرية دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة أمام ساحة الإمام الطيب ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".