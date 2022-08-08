وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيا وصحيا منها 12 منحة مواليد بـ 24 ألف جنيه، و4 منح زواج بإجمالى 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، و4000 جنيه لعمل عمليات جراحية صغرى لـ 2 عمال، من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.
تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضى، مشيرا إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة، فتشت المديرية على 321 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 11 محضر للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، وعمل ندوتين توعويتين.
وفتشت المديرية على 150 منشأة، وعمل 8 حملات نوعية، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضرا، كما تلقت المديرية 54 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها وديا، وإحالة 23 شكوى منها إلى القضاء، و27 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 160 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.
أما فى مجال التدريب المهنى، فنظمت المديرية دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة أمام ساحة الإمام الطيب ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 532 شابا منهم 4 من ذوى القدرات بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.