اشتية يقدم الشكر لمصر على ما بذلته من جهد لحقن الدم الفلسطيني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 12:28 مساءً - تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، بالشكر إلى مصر على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسـطيني في غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني هناك، محييًا صمود المواطنين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني لمناقشة نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر ثلاثة أيام، وأسفر عن استشهاد 44 مواطنا، فضلا عن مناقشة احتياجات القطاع الصحية والخدماتية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -" إن هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة والمترافق مع اقتحامات للمسجد الأقصى والاجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية، ليس فقط دعاية انتخابية في إسرائيل، ولكنه عمل عدواني ممنهج تنفذه ماكينة حاقدة هدفها ضرب تماسكنا وبث اليأس في نفوس الشعب الفلسطيني، وضرب المشروع الفلسطيني في التحرر وإنهاء الاحتلال".

وأضاف أن مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة خاصة عن فلسطين، معربا عن أمله أن يرتقي إلى مستوى عذابات الشعب الفلسطيني وأن يصل إلى قرار قابل للتنفيذ يرتكز إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.