إجراءات جديدة فى الجيزة بشأن الباعة الجائلين (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بشن لرفع الإشغالات وإزالة للتعديات على الطريق العام. وأسفرت جهود الحملة عن مصادرة 174 حالة إشغال، بالإضافة إلى تحرير محاضر مخالفة للمحلات، والتشديد على تواجد صناديق القمامة أمام المحلات بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

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