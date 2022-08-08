حياة كريمة.. جامعة القاهرة تطلق قافلة لقرية الشوبك الشرقى بالجيزة

جدة - نرمين السيد - تطلق جامعة القاهرة، قافلة تنموية شاملة إلى قرية الشوبك الشرقى بمحافظة الجيزة غدا الثلاثاء، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية والحياتية للمواطنين فى الريف المصرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار جهود الجامعة المستمرة فى المشاركة المجتمعية والمساهمة فى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية للمجتمع المصرى عامة وغير القادرين خاصة.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة - فى تصريح له اليوم - إن تنظيم العديد من القوافل التنموية الشاملة يعكس حرص الجامعة على تأدية دورها التنموى والخدمى تجاه المجتمع المصرى على الوجه الأكمل، والتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم، وذلك من خلال العديد من الإجراءات، من بينها إطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بهدف توفير الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية فى مجالات متعددة لغير القادرين من أبناء المجتمع المصرى.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن القافلة التنموية الشاملة التى تطلقها جامعة القاهرة إلى قرية الشوبك الشرقى تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الكوادر المتميزة فى التخصصات المختلفة من كليات الطب البشرى، والأسنان، ومعهد الأورام، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطرى، والزراعة، والعلوم، والآثار، والطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية.

وأوضح أن القافلة الشاملة تستهدف تقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان، وتتضمن الكشف وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وتقديم الخدمات البيطرية، وتقديم برامج توعوية فى مجالات متعددة، منها التغذية الصحية، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدى، ومحو الأمية، ومخاطر الإدمان، كما سيتم تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية فى إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القوافل التنموية الشاملة التى تطلقها جامعة القاهرة تساهم بشكل فعال فى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتوفير خدمات طبية متميزة، وتطوير الريف المصرى، وتخفيف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الجامعة على تأدية القوافل التنموية لمهامها وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل من خلال تجهيزها بكافة الإمكانيات اللازمة، والاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية المتميزة بالجامعة فى مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية والتوعوية فى مختلف المجالات الحياتية.